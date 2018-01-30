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В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО

30.01.2018 21:46
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В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО

На оккупированном Донбассе заставили детей заклеймить «позором» ульяновских курсантов, принявших участие в музыкальной эротической пародии, пишет 62.
На видео, где стоит два десятка детей, собранных под логотипами «Народной армии Донбасса» подростки произносят следующее.
«Нас уничтожают каждый день оккупации только из-за того, что мы не приняли прозападный образ жизни. Мы хотим жить так, как наши предки. А ты по собственному желанию копируешь их. Какой ты после этого русский человек, офицер или курсант — ты предатель, очарованный их мерзким образом жизни».
Речь ребенка заканчивается словам «Позор вам, вы как стадо бездомных обезьян опорочили светлые имена наших дедов и прадедов. Это наше мнение, «Народной армии Донбасса». Другого нет и быть не может. Позор вам!», - кричат в завершении ролика дети.
Напомним, видео, где курсанты Ульяновского института гражданской авиации танцуют в трусах под композицию «Satisfaction» Бенни Бенасси вызвал бурное обсуждение в России.
После появления информации об отчислении курсантов, в их поддержку были сняты десятки видео.



Теги: Донбасс, дети, крик, ОРДЛО
 
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