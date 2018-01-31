ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя

31.01.2018 13:48

Наблюдатели увидели военную технику в районе Мариуполя.



Об этом сказано в отчете ОБСЕ.



По линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения, в подконтрольных украинскому правительству районах члены патруля Миссии видели военную технику. К примеру, был обнаружен танк Т-64 неподалеку от села Кременевка, что в 27 км от Мариуполя.



Также наблюдатели увидели 2 неподвижные буксируемые гаубицы (2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм) рядом с селом Азовское (22 км юго-западнее Мариуполя).



28 января БПЛА СММ среднего радиуса действия еще раз зафиксировал зенитный ракетный комплекс (9K35 «Стрела-10») в селе Тарасовка, а 29 января в подконтрольном боевикам районе наблюдатели видели 6 танков (два Т-72, остальные неустановленного типа), которые стояли в с. Терновое.

Источник: https://www.0629.com.ua