«Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях

31.01.2018 12:20

«Почта Донбасса» сообщает о новой информационной услуге, благодаря которой можно узнать о наличии сим-карт Республиканского оператора связи «Феникс» в отделениях почтовой связи.

На сайте предприятия в разделе «Центры и отделения» информация о количестве «симок» непрерывно обновляется в онлайн-режиме: https://postdonbass.com/offices.

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