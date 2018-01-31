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В Докучаевске под обстрел попала многоэтажка, есть повреждения

31.01.2018 10:59
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В Докучаевске под обстрел попала многоэтажка, есть повреждения

Вчера днем под обстрел попал оккупированный Докучаевск, в результате чего получило повреждение остекление в многоэтажном доме.

«Заместитель главы городской администрации» Руслан Долбачев сообщил: «Вчера днем обстреляли Докучаевск. Нам известно о повреждении квартиры в пятиэтажном доме по улице Ленина, 98. Там повреждено остекление квартиры 42».

По его словам, данных о пострадавших не поступало.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Докучаевск, обстрел
 
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