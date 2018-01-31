В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"

31.01.2018 10:40

Боевики перекрыли одно из мест в Донецке, где можно было поймать сигнал Vodafone. Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает «ДонПресс».

Речь идет о Киевском районе — местные жители подезжали как можно ближе к бывшему Путиловскому мосту, чтобы попытаться позвонить или принять смс-сообщение. Чтобы перекрыть для них возможность совершать звонки, боевики установили перед мостом блокпост.

«Тут знакомые жаловались — ездили звонить на мтс на путиловский мост, сегодня там поставили б/п. Теперь не пускают, говорят, что заботятся о здоровье народа. Нельзя, опасно. На одну точку стало меньше», — пишут дончане.

«Скоро и перед Текстильщиком поставят))) будут прописку проверять», — также отмечают комментаторы.

Также местные жители отмечают, что, вероятно, будет перекрыт и Рутченковский мост. «По телеку слышала „власть сделает все чтоб Рутченковский мост использовался только по назначению“. Завтра будет минус два», — предполагают участники обсуждений.

Также горожане опасаются, что для того, чтобы помешать людям связываться с родными, боевики могут спровоцировать обстрел точек, где есть сигнал.

Чтобы иметь хоть какую-то возможность связаться с родными и получить нужную информацию, дончане придумывают разные способы. «Знакомая оставила телефон дома на Путиловке (щас живет на Изумруде), чтоб смски про пенсию приходили», — рассказывают пользователи.

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