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ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры

31.01.2018 13:00
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ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры

Боевики «ЛДНР» в Донбассе за последнюю неделю понесли существенный урон.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что за минувшую неделю период подтвержденные потери российских оккупационных войск в Донбассе составили 20 человек. Так, в рядах «ДНР» зафиксировано 15 погибших, еще пятерых боевиков не досчиталась «ЛНР».

Кроме того, противник продолжает получать помощь с территории России. Тымчук добавил: «В период с 24 по 30 января с территории России было доставлено около 1 500 тонн ГСМ. На протяжении последних суток на товарной ж/д станции Дебальцево зафиксирована разгрузка боеприпасов — артиллерийских 122-мм, 152-мм, минометных 120-мм. Для разгрузки привлекался автокран, транспорт с боеприпасами отправлялся на южное направление».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ
 
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