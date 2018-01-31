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Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций

31.01.2018 13:32
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Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций

С момента освобождения украинских заложников из плена самопровозглашенных «Л/ДНР» прошел месяц, однако люди по-прежнему не смогли восстановить свои документы, а Украина не выплатила им компенсации, передает replyua.net со ссылкой на ВВС-Украина. В том числе, среди гражданских, вышедших на свободу в конце декабря 2017 года, 28 – жители неподконтрольных Киеву территорий, и 12 из них не имеют при себе документов, удостоверяющих личность.

В интервью СМИ 25-летний Алексей Канарский сообщил, что сам он из Шахтерска, в плену так называемой «ДНР» провел почти три года, а сейчас он не может забрать свои документы, он смог получить только номер идентификационного кода. К тому же, после обмена ему выдали справку СБУ о плене. «Для того, чтобы сделать паспорт, нужна справка переселенца. А чтобы сделать справку переселенца – необходим паспорт», - пояснил он.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал паспортизацию главной проблемой. «Нам удалось найти полное понимание в Государственной миграционной службе и в этом направлении уже проводится работа, людям выдадут украинские паспорта общего образца», – заверил он и подчеркнул, что на это нужны время и деньги. 



Теги: Донбасс, компенсация, паспорт, плен, ДНР, ЛНР
 
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