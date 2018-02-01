Из «ДНР» уезжают квалифицированные специалисты

01.02.2018 12:47

О том, что из «ДНР» уезжают в Россию квалифицированные специалисты, пишет в Фейсбуке координатор ИС Дмитрий Тымчук.

«Наблюдается массовый отток квалифицированных кадров с «национализированных» предприятий, находящихся на территории «ДНР». В частности, большинство опытных специалистов ООО «Макеевский машиностроительный завод» отказались пролонгировать трудовые соглашения и выехали в РФ для дальнейшего трудоустройства по соответствующим приглашениям», - пишет Тымчук.