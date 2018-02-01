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"Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"
В Кремле не исключают сценария объединения квазигосударств на Донбассе, что позволит Москве сохранить жизнедеятельность террористических образований. Кроме того, вполне возможно и объединение основных армейских корпусов боевиков, расположенных как на территории "ДНР", так и на территории "ЛНР", передает "Диалог.UA".
Координатор группы "Информационное сопротивление", эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец заявил "Обозревателю", что после создания боевиками общего фейкового таможенного союза объединение "республик" - наиболее приемлемый для Кремля вариант. "Наверняка в администрации президента России есть какая-то схема, какой-то план, по которому они будут объединены", - отметил эксперт и добавил, что отдельно друг от друга "ДНР/ЛНР" существовать не смогут, они уже нежизнеспособны в таком ракурсе.
Более того, объединение может постигнуть и "армейские корпуса" - АК 1 и АК боевиков, в результате чего появится единый центр управления ОРДЛО, а не два, как сейчас. В то же время сейчас говорить о том, кого Кремль поставит управлять новосозданным "государством" террористов, рано. Машовец допускает, что "одеяло перетянут" на себя донецкие, которые всегда были впереди луганских. "Наверняка первую скрипку будут играть донецкие – их больше, они помощнее. А "Луганда" будет играть вторую скрипку", – добавил эксперт.
Напомним, по мнению популярного блогера из Донецка, дни Плотницкого и Захарченко сочтены, боевики под постоянным прицелом кураторов, и шансов на спасение нет ни у кого.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, объединение, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Плотницкий
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