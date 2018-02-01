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Архив - Донецкая область

Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом

01.02.2018 09:44
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Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом

В оккупированном Донецке местные жители указывают места, где доступна связь Vodafone специальными указателями. Об этом сообщил блогер Денис Казанский в Twitter, передает apostrophe.ua.

На фото видно, что на столпах и других местах в городе висят листки, на которых напечатаны указатели и надписи "МТС ловит там". Судя по всему, такую же табличку используют с рекламными целями и кафе, попавшие в зону покрытия.

Пользователи комментируют ситуацию: "Скоро, видимо, появятся мальчики в светоотражающих жилетах и будут взымать арендную плату за паркоместо", "Это история о том, как донецкий люд элементарно "нагибают" сепаратисты. Но можно предположить, что МТС, это только начало еще более серьезных проблем оккупированного региона", "Ватный Стартап - покупаешь GSM повторитель и ставишь у себя в магазине/кафе/автомойке".



Теги: Донецк, Донбасс, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь
 
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