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Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники
Главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко обозвали оленем с пропитым лицом.
Об этом рассказал блогер Necro Mancer в Twitter.
"Что ж крымские сидельцы так Захарченко-то не любят", – пошутил он.
Так, в на своей странице в соцсети Владимир Дусмуханов написал, что у Захарченко "тупейшее выражение лица".
"Вспоминаю видосы весны 2014 года, где есть Захарченко. Тупейшее выражение лица. И такого "оленя" Сурков выбрал в смотрящие за Донбассом, при этом убрав всех конкурентов", – отметил он.
Тем временем, "депутат парламента Новороссии" Евгений Тинянский обнародовал снимок с главарем террористов, задаваясь вопросом, каким образом в Москве его утверждали.
"Не ржать! Справа в неуверенно стоящем чме с дебильным пропитым таблом, с животом, в тельнике и при звезде на сиське вы можете узнать главу "ДНР" Сашу Захарченко. Ну красавец же! Батя, гЭрой!. Интересно, что курили те, кто этого оленя утверждал в Москве?", – отметил он.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, террористы
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