Ремонтникам Vodafone не дали гарантию безопасности на Донбасс

01.02.2018 07:44

Трехсторонняя контактная группа в Минске во время вчерашних переговоров не получила гарантий безопасности для ремонтников "Vodafone Украина".

Мбильная связь этого оператора отсутствует на Донбассе с 11 января.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука на свой странице в Facebook , передает strana.ua.

"Трехсторонняя контактная группа в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников Водафон. К сожалению", - написал Тука.