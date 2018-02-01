Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ремонтникам Vodafone не дали гарантию безопасности на Донбасс

01.02.2018 07:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ремонтникам Vodafone не дали гарантию безопасности на Донбасс

Трехсторонняя контактная группа в Минске во время вчерашних переговоров не получила гарантий безопасности для ремонтников "Vodafone Украина".

Мбильная связь этого оператора отсутствует на Донбассе с 11 января.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука на свой странице в Facebook , передает strana.ua.

"Трехсторонняя контактная группа в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников Водафон. К сожалению", - написал Тука.



Теги: Донбасс, ремонт, связь, Vodafone, мобильная связь, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх