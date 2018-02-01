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Россия передала боевикам техсредства для разведки вместе с последним "гумконвоем" – Минобороны Украины
Основным наполнением российских "гумконвоев" являются грузы военного назначения, заявили в Министерстве обороны Украины. Россия передала боевикам технические средства для разведдеятельности и радиостанции вместе с очередным "гумконвоем". Об этом сообщил журналистам 1 февраля представитель Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, установлено, что 25 января очередной так называемый гуманитарный конвой из России доставил на временно оккупированную территорию Донбасса груз военного назначения для российских оккупационных войск. В частности технические средства разведки и радиостанции", – рассказал он.
По словам Гуцуляка, основным наполнением российских "гумконвоев" являются грузы военного назначения.
Россия начала доставлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. 25 января 2018 года прибыл 73-й. По словам спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, удалось увидеть, что он наполовину был заполнен детским питанием и продуктами.
Министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" заявлял, что под видом "гумконвоев" завозилось вооружение и боеприпасы.
Теги: Россия, Донбасс, вооружение, боевики, гуманитарный конвой, Минобороны, ГУР
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