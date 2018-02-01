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Теперь эти лица будет знать весь мир: в Сети показали фото боевиков "ДНР", до смерти замучивших мирных жителей Славянска
Тела убитых нашли в братской могиле. Тут же находились еще десять неопознанных никем трупов. Личности орков, до смерти замучивших мирных жителей Славянска, уже установлены. В ГУ Нацполиции показали фото извергов и сообщили, что боевики в 2014 году зверски пытали, а потом убивали ни в чем не виноватых мирных граждан, передает "Диалог.UA".
Как рассказали в полиции, жертвами оккупантов стали прихожане Славянского отделения Церкви Преображения Господня. Поначалу у следствия не было никаких зацепок, сложно было также найти свидетелей тех событий. Многие из них либо были мертвы, либо в тюрьме, либо на территории, временно подконтрольной террористам "ДНР". Следствие установило, что днем 8 июня 2014 года в церковь с прихожанами ворвались террористы, которые забрали с собой двух братьев Альберта и Рувима Повенковых, а также Владимира Величко и Виктора Брадарского. Якобы в машине одного из похищенных боевиками мужчин были найдены доллары, из-за чего пленных назвали "шпионами США", у них отобрали автомобили, а самих задержанных бросили в захваченную террористами пожарную часть.
Пленников пытали всю ночь, после чего террористы их вывезли за город и расстреляли прямо в машине, которая после этого загорелась. Когда начался пожар, еще живые пленники, точнее некоторые из них, пытались выбежать из авто, но террористы их добили. Тела погибших вывезли и тайно похоронили, но все равно, несмотря на это, оккупанты взяли у родственников пленных немалую сумму за то, чтобы мужчины "были освобождены". Спустя несколько дней тела погибших нашли в братской могиле Славянска, где находились десятки замученных сепаратистами мирных жителей. В ходе расследования полиции удалось выйти на боевиков из Макеевки и Славянска.
Известно, что на совести этих предателей Украины не только поддержка оккупационного режима и убийство людей, а также многочисленные случаи бандитизма, дежурство на блокпостах боевиков и другие преступления против мирного населения Украины.
Теги: Донбасс, Славянск, убийство, пытки, ДНР, боевики, Нацполиция
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