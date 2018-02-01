В «ДНР» предупреждают абонентов «Феникса» о мошенничестве

01.02.2018 11:36

В «ДНР» заявляют о том, что зафиксирован новый вид мошенничества – посредством звонков «операторов» абонентам «республиканского» оператора «Феникс» с попытками выведать личные данные. Однако местные жители в соцсетях высказывают откровенное недоверие подобным сообщениям, высказывают предположения о бессмысленности подобных «мошеннических действий» и их сложной реализации из-за проблем со связью, передает dnews.dn.ua.

В частности, по заявлениям «минсвязи ДНР», абоненты мобильного оператора «Феникс» сообщают о том, что им поступают звонки якобы от оператора «министерства связи», который просит назвать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и номера сим-карт, которые они приобретали на свой документ.

«Министерство связи ДНР» опровергает причастность к подобным звонкам. «Мы не обзваниваем наших абонентов и, тем более, не запрашиваем никакую личную информацию. Поэтому обращаюсь к жителям Донецкой народной республики с просьбой не сообщать посторонним людям по телефону никакие личные данные», – сказал «министр связи» Виктор Яценко.

Местные жители в Донецке и Макеевке с недоверием отнеслись к сообщению о мошенничестве. Первый веский аргумент – дозвониться с первого раза по-прежнему невозможно. Также пользователи соцсетей интересуются, зачем может понадобиться такая информация:

Марина: «Бедные мошенники, какие надо нервы иметь, чтоб куда-то дозвониться»;

Елена: «У меня два вопроса: каким образом эти мошенники дозваниваются до абонентов, если связь отстой? И на кой им это надо – паспортные данные и все остальное?»;

Елена: «Просто интересно, как они дозваниваются, я уже третий день никуда не могу позвонить, связь – кошмар»;

Алексей: «Зачем кому-то такая информация... Взять кредит в республиканском банке!»;

Абдулла: «Обчистить карточки с деньгами, только и всего! Телефонные карточки»;

Алексей: «Да уж. Наворуют они от души. Столько геморроя из-за копеек, серьезные мошенники».

Многие напрямую называют мошенниками самих сотрудников «Феникса»:

Евлампий: «Одни хитрожопые пытаются поймать других хитрожопых...»;

Иван: «Осторожно! Воры и мошенники из "Феникса" не терпят конкуренцию. Вор у вора шапку украл! Никогда не будет качественной связи на ворованном. Если ляжет и "Феникс" – это будет коллапс. Разумные никогда не оставляют канал связи без дублирования. Только это не про них. Интернет теперь через Ростов по одному кабелю. Порвется – выключится все»;

Иван: «Кстати, а что эти мошенники будут делать с персональными данными? Неужели блокировать сим-карту? Может, сказочные балаболы заврались?»;

Ivan: «Осторожно, в городе орудуют мошенники! Они называют себя министрами какого-то дээнер, выключают мобильную связь и впаривают какой-то "Феникс"».

Также в интернете продолжают шутить над «Фениксом». К примеру, пользователи сообщества из Донецка пишут рекламный пост от якобы ясновидящей:

«Дозвонюсь в Украину на Vodafone по фотографии, поставлю защиту на приобретение стартового пакета "Феникс" втридорога. Также: снятие порчи с вашего телефона. После чего вы сможете дозваниваться с "Феникса" на "Феникс" всего лишь с третьего, а то и со второго раза».