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В Донецке у Захарченко наступила эпоха каменного века
И без того тягостное существование дончан ухудшило отключение связи в Донецке, откинув жителей в эпоху каменного века. Горько наблюдать, как целый день 11 января на улицах и в транспорте люди в надежде на чудо по нескольку раз перезагружали свои телефоны. Последнюю отдушину, которой было простое человеческое общение, приносящее хоть какую-то радость в жизнь дончан, и ту украли. Последняя ниточка, связывающая с миром, оборвалась, сообщает 62.ua.
В первые сутки после пропажи связи люди начали устраивать новые политические дебаты, доводя друг друга до нервных расстройств. Проклятия посыпались на обе стороны: и на Украину, и на "ДНР". Обиженные пенсионеры, не в состоянии проконтролировать свою пенсию и дату идентификации, стали хвататься за голову. Молодёжь, у которой все подвязано к номеру телефона, тоже в затруднительном положении – ведь не все помнят пароли от своих страничек в соцсетях, пишет Артем Колесничук для Радио Свобода.
Страсти кипят, в информацию группировки "ДНР" о повреждённом кабеле никто не верит, городом проходит интересная "новость" о том, что вышки обесточили в самом Донецке по указке, а местный офис "Водафона" (так называемый, ведь компания не работает в Донецке – ред.) опечатан.
А тем временем достигается точка кипения в очередях за местной связью со сказочным названием "Феникс". Длинные очереди наконец-то оправдывают местные бизнес-интересы властных структур. И радуют местных барыг, которые скупили стартовые пакеты по 120 рублей и удачно перепродают их по 1000 и выше. Радость после приобретения такой связи быстро переходит к разочарованию: дозвониться с первого раза никак не получается – полное фиаско. С десятого – можно, но, чтобы услышать своего абонента, надо иметь сильные нервы и опыт лингвиста, чтобы сложить оборванные части слов в одну логическую цепочку. Местная связь оказалась под большим сомнением, и многие в городе отказались от её услуг.
Люди ещё ждут возвращения "Водафона", несмотря ни на что. В соцсетях начинает тем временем появляться полезная информация о местах, откуда можно дозвониться на "МТС". И действительно, самыми удачными для приёма сигнала оказались старые модели телефонов, именуемые в народе "орехоколами". Предприимчивые таксисты быстро овладели ситуацией и создали свои бизнес-туры до мест связи. За удовольствие цена колеблется от 200 до 500 рублей (100–50 гривен.)
Отключение связи – это была лишь прелюдия перед полной изоляцией. Чёрным понедельником назвали бюджетники день, когда с самого утра им предложили дать подписку о невыезде (был принят "указ" Александра Захарченко о запрете выезда с оккупированной территории на подконтрольную для работников "госсектора" – ред.). Списки со всеми паспортными данными были предоставлены для собственноручной подписи.
Неподписавшиеся сразу попадают в группу риска и расчёта. Должна же "республика" быть уверена в собственных кадрах? Целый день в детских садах, школах и больницах обсуждали ситуацию, которая напоминала фобию с бредом. По нескольку раз все перечитывают сумасшедший "указ", который объясняет запрет на выезд вербовкой граждан украинскими силовиками. Ну какие украинские силовики? Наших людей вербуют украинское сало, мясо и колбаса, и ещё дешёвая бытовая химия. Под "законом" можно понять простое: деньги должны оставаться на местах, как и люди, которые их получают, став настоящими заложниками.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, МТС, мобильная связь, ДНР, Захарченко
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