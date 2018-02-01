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В ОРДО началась верификация пенсионеров
Фейковый "пенсионный фонд", действующий на оккупированной территории Донецкой области, проводит верификацию пенсионеров. Сообщение об этом появилось на сайте оккупационной администрации Горловки, передает ОстроВ.
"С целью обновления учетных данных получателей пенсий на территории Республики пенсионерам, которые не обращались в органы Пенсионного фонда ДНР, начиная с октября 2017 года по вопросам пенсионного обеспечения, являются получателями пенсий через Центральный Республиканский Банк, необходимо предоставить в территориальные управления Пенсионного фонда ДНР по месту жительства, лично или от законного представителя от пенсионера" с пакетом документов.
От пенсионеров ожидают предоставления оригинала и копии паспорта; оригинала и копии трудовой книжки (1-я страница и последняя, в которой имеется запись об увольнении или приеме на работу); оригинала и копии адресной справки (при необходимости).
В отдаленных поселках с целью обновления учетных данных получателей пенсий через отделения "банка" на территории ОРДО с 01.02.2018 по 26.04.2018 "пенсионный фонд" организует выездные приемы.
Теги: Донбасс, пенсионер, ОРДО
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