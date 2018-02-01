- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники21:21
- Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"18:14
- Теперь эти лица будет знать весь мир: в Сети показали фото боевиков "ДНР", до смерти замучивших мирных жителей Славянска17:26
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО16:44
- Россия передала боевикам техсредства для разведки вместе с последним "гумконвоем" – Минобороны Украины16:25
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"16:04
- Из «ДНР» уезжают квалифицированные специалисты12:47
- В Донецке у Захарченко наступила эпоха каменного века12:36
В районе Мариуполя боевики минируют местность
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые знаки о минной опасности. Об этом указано в отчете ОБСЕ, передает 0629.
На перекрестке автодороги Т0519 между подконтрольным т.н. «ДНР» с.Приморское (39 км к северо-востоку от Мариуполя) и подконтрольным т.н. «ДНР» с.Набережное (33 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели впервые увидели знак, предупреждающий о минной опасности. Табличка была установлена на обочине дороги.
"Это был знак с логотипом международной организации и изображением черепа и скрещенных костей. На знаке было написано «Стоп! Мины» и «Не сворачивайте с дороги! Местность вдоль дороги заминирована! В случае опасности звоните 101!» на русском языке", - сказано в сообщении от ОБСЕ.
Также на северо-западной окраине подконтрольного Украине с.Николаевка вторая команда СММ видела знак, предупреждающий о минной опасности. Это был знак черного цвета, на котором было написано «Осторожно! Мины» на украинском языке, установленный на обочине автодороги Т0513.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, боевики, Мариупольское направление, минирование
- Послание для ОБСЕ и ООН: жители смело требуют, чтобы боевики "ДНР" и российские наемники убрались вон из оккупированного села Пикуза
- ОБСЕ: "Нарушен режим тишины с двух сторон"
- Боевики принесли в Коминерново ад: мины, обстрелы и отсутствие газа
- В «ЛНР» не пропускают ОБСЕ к полевым лагерям своих военных
- Трехсторонняя контактная группа потребовала от боевиков "ЛНР" не препятствовать работе миссии ОБСЕ
- На Мариупольском направлении грохочут минометы
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники21:21
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам19:14
- Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"18:14
- Теперь эти лица будет знать весь мир: в Сети показали фото боевиков "ДНР", до смерти замучивших мирных жителей Славянска17:26
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО16:44
- Россия передала боевикам техсредства для разведки вместе с последним "гумконвоем" – Минобороны Украины16:25
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"16:04
- Уилл Смит с женой ошеломили мир новостью07:35
- Трагедия рейса МН17: обнародованы новые резонансные подробности катастрофы07:10
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Лавров напуган: «Национальная дружина Украины является неонацистской»21:47
- Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники21:21
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- В Житомирской области на территории военной части нашли застреленным военнослужащего20:16
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Хірург Пирогов і хворі діти. Як збурили вінницьку громадськість13:58
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО