Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО

01.02.2018 16:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО

Вердикт Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, может решить вопрос о возобновлении мобильной связи на оккупированном Донбассе. Вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко анонсировал вариант решения проблемы с отсутствием мобильной связи на территории ОРДЛО, передает "Диалог.UA".

"Я думаю, вы знаете, что непосредственно наличие и восстановление связи, а также исполнение лицензионных условий – это независимый регулятор НКРСИ. Обращение к ним было направлено мною (в ответ) на обращение народных депутатов", - отметил политик.

По его словам, должно быть вынесено соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации. "Мы ожидаем решения от НКРСИ, чтобы независимые регуляторы могли повлиять на восстановление связи", - добавил вице-премьер Зубко.

Напомним, стало известно о наглом ультиматуме боевика Ташкента и сумме откупа, выдвинутой Vodafone. Также в Сети было опубликовано видео, как жители Донецка едут на окраину города позвонить в Украину.



Теги: Донбасс, связь, боевик, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх