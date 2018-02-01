Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»

01.02.2018 22:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»

Вопрос восстановления украинской мобильной связи на территории неподконтрольных районов Донецкой области обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба Министрества по по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МитВОТ), передает dnews.dn.ua.

«К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями (НВФ), которые контролирует Российская Федерация. Украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Еленовка, которые починили бы технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили бы возможность общения между гражданами Украины», –говорится в сообщении.

Также уточняется, что 19 января «сотрудниками Vodafone была предпринята попытка восстановить связь на территории ОРДО* через технические коммуникации на территории ОРЛО*. Однако эта инициатива была остановлена ​​НЗФ ОРДО путем прекращения электроснабжения на оборудование Vodafone в г.Донецк. По неподтвержденной информации, 26.01.2018 года представителями НЗФ ОРДО был «опечатан» центральный офис Vodafone в г.Донецк».

В МинВОТ также отметили, что сейчас в Донецке функционирует т.н. «мобильный оператор Феникс» (проект GSM связи организован на базе захваченных технических средств оператора мобильной связи «Киевстар»). «По состоянию на 01.02.2018 года, гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей НЗФ не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО», – подытоживаетсяя в сообщении.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Как сообщалось, в связи с нехваткой стартовых пакетов «Феникса» опять отмечаются большие очереди в почтовых отделениях «ДНР». «Занимаешь живую очередь, в 8:00 открывается почта и в день выдают 300 талончиков. В 11 часов люди получали 100-е. Так что считайте по времени сами», – описывают дончане ситуацию на Главпочтампте.

Также сообщалось, что в «ДНР» с 30 января на сайте «республиканского» предприятия «Почта Донбасса» запущен сервис, который отражает наличие sim-карт местного мобильного оператора «Феникс» в отделениях почты.



Теги: Донбасс, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх