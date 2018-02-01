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Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»
Вопрос восстановления украинской мобильной связи на территории неподконтрольных районов Донецкой области обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба Министрества по по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МитВОТ), передает dnews.dn.ua.
«К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями (НВФ), которые контролирует Российская Федерация. Украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Еленовка, которые починили бы технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили бы возможность общения между гражданами Украины», –говорится в сообщении.
Также уточняется, что 19 января «сотрудниками Vodafone была предпринята попытка восстановить связь на территории ОРДО* через технические коммуникации на территории ОРЛО*. Однако эта инициатива была остановлена НЗФ ОРДО путем прекращения электроснабжения на оборудование Vodafone в г.Донецк. По неподтвержденной информации, 26.01.2018 года представителями НЗФ ОРДО был «опечатан» центральный офис Vodafone в г.Донецк».
В МинВОТ также отметили, что сейчас в Донецке функционирует т.н. «мобильный оператор Феникс» (проект GSM связи организован на базе захваченных технических средств оператора мобильной связи «Киевстар»). «По состоянию на 01.02.2018 года, гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей НЗФ не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО», – подытоживаетсяя в сообщении.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».
Как сообщалось, в связи с нехваткой стартовых пакетов «Феникса» опять отмечаются большие очереди в почтовых отделениях «ДНР». «Занимаешь живую очередь, в 8:00 открывается почта и в день выдают 300 талончиков. В 11 часов люди получали 100-е. Так что считайте по времени сами», – описывают дончане ситуацию на Главпочтампте.
Также сообщалось, что в «ДНР» с 30 января на сайте «республиканского» предприятия «Почта Донбасса» запущен сервис, который отражает наличие sim-карт местного мобильного оператора «Феникс» в отделениях почты.
Теги: Донбасс, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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