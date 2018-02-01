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Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены
01.02.2018 09:29
Пресс-центр антитеррористической операции на временно оккупированном Донбассе назвал число погибших и раненых бойцов Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 31 января, в зоне проведения антитеррористической операции на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей армия Украины понесла потери, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, а еще двое воинов получили боевые травмы.
Кроме того, российско-террористические войска так называемых “Л/ДНР” продолжили осуществлять огневые провокации в отношении украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Минские договоренности
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