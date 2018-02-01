Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены

01.02.2018 09:29

Пресс-центр антитеррористической операции на временно оккупированном Донбассе назвал число погибших и раненых бойцов Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 31 января, в зоне проведения антитеррористической операции на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей армия Украины понесла потери, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, а еще двое воинов получили боевые травмы.

Кроме того, российско-террористические войска так называемых “Л/ДНР” продолжили осуществлять огневые провокации в отношении украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.