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Взятие Новоалександровки под контроль ВСУ не противоречит Минским соглашениям – штаб АТО
В Минских соглашениях село Новоалександровка Луганской области, которое взяли под контроль украинские военные, указано как территория, подконтрольная Киеву, отметил пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай. Взятие под контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ) находящегося в "серой" зоне Донбасса села Новоалександровка Луганской области не нарушает Минских договоренностей. Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай.
"Мы укрепляем или переобустраиваем наши оборонительные позиции, на некоторых участках отдельные подразделения могут улучшать тактическое положение, но о нарушении Минских договоренностей речи быть не может", – сказал он.
По словам Лабая, в Минских соглашениях Новоалександровка указана как подконтрольная украинским властям территория. Село было освобождено "несколько дней назад".
"Мы продолжаем придерживаться мирного плана президента Украины, одновременно находимся в готовности к любому развитию событий, отвечать адекватно на действия агрессора", – отметил пресс-секретарь штаба АТО.
Сегодня Военное телевидение Украины рассказало, что силы АТО освободили село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области и закрепились на новых рубежах.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, ВСУ, Минские договоренности
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