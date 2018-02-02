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На Донбассе собираются построить новые КПВВ
На линии разграничения могут появиться еще 4 пункта пропуска: кабмин планирует выделить для этих целей средства из Резервного фонда. О планах министров касательно КПВВ стало известно со слов Геннадия Зубко, вице-премьер-министра по региональному развитию, и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщает Сегодня.
Деньги планируют выделить не только на строительство в зоне АТО четырех пунктов пропуска — КПВВ, и еще на обустройство дорог.
Сообщается, что всего на обустройство и строительство всех четырех КПВВ потребуется 16 млн грн. Те проекты, которые уже практически готовы, предусматривают строительство навесов, элементарных санитарных условий для людей, вероятно будет созданы условия для досмотра пограничниками предметов и вещей, перевозимых людьми, и их автомобилей.
Напомним, условия пересечения блокпостов на Донбассе, по мнению общественников, нельзя назвать комфортными.
Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, война, АТО, КПВВ
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