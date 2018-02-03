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Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 февраля), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.
В течение 10 минут наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи г. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 6 автомобилей (4 с украинскими номерными знаками и 1 — с литовскими, а номерные знаки еще одного автомобиля рассмотреть не удалось), а в Украину въехал 1 автомобиль (с табличками "ДНР") и 1 фургон, на крыше которого была надпись "такси" (с табличками "ДНР" и одним пассажиром в салоне).
Осуществляя мониторинг в течение приблизительно 1 часа в пункте пропуска возле пос. Должанское (84 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что из Украины выехали 9 автомобилей (3 с украинскими номерными знаками и 6 — с российскими), 1 автобус (с украинскими номерными знаками) и 3 тентованных грузовика (2 с украинскими номерными знаками и 1 с табличками "ЛНР"), а также вышли 4 пешехода (две женщины и двое мужчин в возрасте 30–50 лет); тем временем в Украину въехали 11 автомобилей (3 с украинскими номерными знаками, 7 - с российскими и 1 с табличками "ЛНР"), 2 автобуса (оба с украинскими номерными знаками; в одном из них было примерно 15 пассажиров и табличка с надписью "нерегулярные перевозки" на русском языке) и 2 тентованных грузовика (оба с украинскими номерными знаками).
Теги: Донбасс, Новоазовск, граница, СММ ОБСЕ
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