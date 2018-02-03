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Архив - Донецкая область

Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию

03.02.2018 14:16
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Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию

Соединенные Штаты Америки намерены продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для отвода сил и вооружений на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерств обороны Украины по итогам встречи главы ведомства Степана Полторака с министром обороны США (глава Пентагона) Джеймсом Мэттисом.

"США стоят с вами бок о бок и будут продолжать оказывать давление на РФ, чтобы они отвели силы и вооружения. США и впредь будут преданно работать над развитием боеспособности ВС Украины и достижения ими совместимости с НАТО. Сегодня мы обсуждаем прагматичные шаги, чтобы успешно продолжать наше сотрудничество", - цитирует пресс-служба Мэттиса.

Глава Пентагона также отметил, что США продолжают поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Напомним, накануне министр обороны Украины Степан Полторак встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Как сообщил украинский министр, на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с решением США передать Украине летальное оружие, а также выполнение Россией минских соглашений.



Теги: Россия, США, Донбасс, Минобороны
 
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