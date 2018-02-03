- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях19:37
Донецкую фильтровальную станцию расстреливают "на камеру"
В очередной раз под огнем оказалась Донецкая фильтровальная станция (ДФС), снабжающая водой тысячи человек по обе стороны линии разграничения.
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что вечером 28 января и в ночь на 29 января камера СММ на ДФС зафиксировала ряд нарушений режима прекращения огня.
"Камера осталась в рабочем состоянии. Эта камера расположена рядом с другим сооружением на объекте, где хранится хлор. Прямое попадание в емкость с хлором может обернуться экологической катастрофой с последствиями для здоровья гражданского населения, проживающего в близлежащих населенных пунктах", - подчеркнул Хуг.
А вчера, 2 февраля, представители КП "Компания "Вода Донбасса" заявили, что ДФС вновь оказалась под огнем. Персоналу станции пришлось даже укрыться в бомбоубежище.
Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, хлор, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
- На грани катастрофы: Донецкая фильтровальная станция опять попала под удар
- Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора
- Опубликованы фото последствий обстрела Донецкой фильтровальной станции (ФОТО)
- Опубликована сводка обстрелов Донецкой области от СММ ОБСЕ
- Провокации и имитация: стало известно о подлости боевиков ОРДО
- В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции в ОБСЕ говорят об угрозе экологической катастрофы
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- На Донбассе начала проваливаться земля