Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты

03.02.2018 12:17

Армия переселенцев (а их в Украине только официально около 1,5 миллиона, хоть на самом деле – куда больше) остается под пристальным вниманием чиновником всех мастей, которые так и норовят "проредить" ряды внутренне перемещенных лиц. Хотя бы в части выплат. Как же ВПЛ не потерять даже то немногое, что дает им государство?



Внутренне перемещенным лицом (переселенцем) признается гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое покинуло свое место проживания в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия и нарушений прав человека, напоминает fdu.org.ua



Лицо приобретает правовой статус внутренне перемещенного лица путем постановки на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов по месту фактического проживания в Украине, о чем выдается справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (в народе – "справка переселенца").



Социальные выплаты переселенцам



Взятое на учет внутренне перемещенное лицоимеет право на ряд социальных выплат.



Ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Основание выплаты адресной помощи



Адресная помощь оформляется и выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг".



Кому выплачивается адресная помощь



Адресная помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые переехали:



с временно оккупированной территории Украины;

из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия;

из населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения;

с контролированной территории Украины, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции.



Период выплаты адресной помощи



Помощь начисляется и выплачивается со дня обращения за ее назначением на срок шесть месяцев. Для назначения пособия на следующий шестимесячный срок представитель семьи подает заявление, в котором сообщает об отсутствии изменений, влияющих на назначение пособия, а также предъявляют справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц всех членов семьи.



Размер адресной помощи



Помощь назначается на семью и выплачивается одному из ее членов в следующих размерах:



для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов – 130% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;



для лиц с инвалидностью II группы – 115% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;



для лиц с инвалидностью III группы – прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;



для трудоспособных лиц – 442 гривны на одного человека.



17 января 2018 года Кабинет Министров Украины утвердил повышение размера адресной помощи для нетрудоспособных лиц (пенсионеры и дети), который теперь составит 1000 гривен в месяц.



Также для всех без исключения семей вынужденных переселенцев увеличивается предельный размер общей суммы денежной помощи – 3000 гривен в месяц, и 5000 гривен –для многодетных семей.



Условия выплаты адресной помощи



Для оформления и дальнейшего получения адресной помощи внутренне перемещенными лицами должны соблюдаться следующие условия:



Постановка на учет в качестве внутренне перемещенного лица в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты и действие справки переселенца в течение всего периода получения помощи.

Благополучное прохождение проверок, установленных для внутренне перемещенных лиц.

Отсутствие у членов семьи права собственности на жилое помещение или часть жилого помещения, расположенного на контролируемой территории Украины, кроме жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния.

При этом в соответствии с Семейным кодексом Украины, семью составляют лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом. Супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж в связи с учебой, работой, лечением, необходимостью ухода за родителями, детьми и по другим уважительным причинам не проживают совместно. Ребенок (лицо до 18 лет) принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает.

Отсутствие у членов семьи депозита в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (на данный момент 44 050 грн).

Для лиц трудоспособного возраста – нахождение в трудовых отношениях с работодателем на контролируемой территории Украины (кроме граждан, ухаживающих за детьми до достижения ими трехлетнего возраста; граждан, которые ухаживают за детьми, нуждающимися в уходе на протяжении времени, указанного в медицинском заключении врачебно-консультативной комиссии, но не более чем до достижения ими шестилетнего возраста; граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет и ухаживающих за ними; граждан, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы, или за детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста, а также физических лиц, оказывающих социальные услуги, студентов дневной формы обучения).



Лицам, которые не трудоустроились или находятся в трудовых отношениях с работодателями на неконтролируемой территории, в течение двух месяцев со дня назначения выплаты денежной помощи ее размер на следующие два месяца уменьшается на 50%, а на следующий период прекращается.



В каких случаях можно потерять адресную помощь



Выплата денежной помощи прекращается со следующего месяца в случае:



установления факта, что трудоспособные члены семьи в течение двух месяцев не трудоустроились или находятся в трудовых отношениях с работодателями на неконтролируемой территории;

выявления уполномоченным органом факта предоставления недостоверной информации или несообщение об изменении обстоятельств, влияющих на назначение пособия;

отмены действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица по установленным законодательством основаниям;

непрохождение установленных законодательством проверок переселенцев.



Пенсия



Основание выплаты



В соответствии со статьей 7 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" для взятого на учет внутренне перемещенного лица реализация права на пенсионное обеспечение осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством Украины.



Кому выплачивается пенсия



При наличии справки переселенца Пенсионный фонд Украины осуществляет:



назначение пенсий впервые внутренне перемещенным лицам, достигшим пенсионного возраста после перемещения;

продолжение выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, которые получали пенсию до момента внутреннего перемещения.

Период выплаты пенсии



Внутренне перемещенным лицам пенсия выплачивается только в период действия справки переселенца. В случае отмены действия справки выплата пенсии прекращается.



Условия назначения и выплаты пенсии



Внутренне перемещенным лицам назначается, восстанавливается и выплачивается пенсия только при соблюдении пенсионерами следующих условий:



Постановка на учет внутренне перемещенного лица и наличие действующей справки о постановке на учет в течение всего времени выплаты пенсии.

Благополучное прохождение проверок, установленных для внутренне перемещенных лиц.

Своевременное прохождение физической идентификации в ПАО "Ощадбанк".

Для идентификации получателей пенсий, которые являются внутренне перемещенными лицами, и обеспечения выплаты пенсий таким лицам проводится эмиссия платежных карт, которые одновременно являются пенсионными удостоверениями. Действие платежных карточек устанавливается на срок до трех лет при условии прохождения физической идентификации клиента в учреждениях ПАО "Ощадбанк Украины": первые два раза каждые шесть месяцев, в дальнейшем – каждые 12 месяцев. Для получения платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, пенсионеру необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управление пенсионного фонда, где он находится на учете.



Пенсионеры, не получившие пока платежную карту, которая одновременно является пенсионным удостоверением, обязаны проходить физическую идентификацию каждые три месяца со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации.



В случае непрохождения физической идентификации в установленные сроки ПАО "Ощадбанк Украины" останавливает операции по текущему счету (блокирует электронное пенсионное удостоверение) и не позднее следующего рабочего дня информирует о таком решении Пенсионный фонд Украины и Министерство финансов.



В каких случаях можно потерять пенсию



Пенсионный Фонд Украины на основании решения Комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам может прекратить выплату пенсии на следующих основаниях:



отсутствия внутренне перемещенного лица по фактическому месту проживания по итогам проверки фактического места проживания Управлением труда и соцзащиты населения (далее – Собес);

рекомендации Минфина по фактам предоставления недостоверных данных, выявленных при осуществлении верификации социальных выплат;

отмена действия справки внутренне перемещенного лица;

непрохождения в срок физической идентификации в ПАО "Ощадбанк".



Виды проверок переселенцев



Законодательством установлены различные виды проверок переселенцев, по результатам которых выплата адресной помощи и пенсии может быть прекращена.



Проверка Собесом фактического места проживания по адресу, указанному переселенцем при получении справки.

Верификация Министерством финансов Украины (проверка достоверности данных, предоставленных о себе переселенцем для начисления социальной выплаты).

Проверка, касающаяся пребывания на неподконтрольной территории более 60 дней.

Проверка Службы безопасности Украины (так называемые Списки СБУ).

Физическая идентификация в ПАО "Ощадбанк" (для получателей пенсии).

Периодичность проведения проверки Собесом



Собес осуществляет очередные и внеочередные проверки переселенцев.



Очередная проверка осуществляется один раз в 6 месяцев.



При этом если переселенец к моменту осуществления очередной проверки прошел процедуру физической идентификации в Ощадбанке, то очередная проверка в соответствующем периоде не производится.



Дополнительная проверка может проводиться в случаях:



1) поступления информации о возможном изменении внутренне перемещенным лицом фактического места проживания (в соответствии с законом переселенцы обязаны в десятидневный срок уведомлять Собес о смене адреса проживания);



2) поступления информации о возвращении внутренне перемещенного лица на временно неподконтрольную территорию Украины (в случае нахождения лица на неподконтрольной территории свыше 60 дней Госпогранслужба Украины передает об этом данные в Собес) или его выезда за границу;



3) поступления информации от ПАО "Ощадбанк Украины" об отсутствии прохождения в установленный срок физической идентификации внутренне перемещенным лицом;



4) получения рекомендаций Минфина по результатам проведения верификации социальных выплат с указанием конкретных причин для прекращения соответствующих выплат.



По результатам проведения проверки, в случае если переселенец отсутствовал по фактическому месту проживания и не явился в Собес в течение шести рабочих дней после проведения проверки, Собес при наличии оснований принимает решение об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и вносит на рассмотрение Комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам представление о прекращении социальной выплаты такому лицу.



Основания отмены действия справки переселенца



Решение об отмене действия справки принимается руководителем структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения на следующих основаниях:



1) внутренне перемещенное лицо самостоятельно подало заявление об отказе от справки;



2) внутренне перемещенное лицо совершило преступление, направленное на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирование терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;



3) внутренне перемещенное лицо вернулось к покинутому месту постоянного проживания (считается, что лицо вернулось к покинутому месту проживания, если лицо отсутствует более 60 дней по месту жительства).



Как не потерять социальные выплаты



Для того чтобы не потерять социальные выплаты, переселенцам необходимо соблюдать указанные выше условия назначения и выплаты адресной помощи и пенсии, а также выполнять обязанности, установленные законодательством для внутренне перемещенных лиц.



Переселенцы обязаны



Уведомлять об изменении места жительства структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия на новое место жительства.

Уведомлять о возвращении на покинутое место жительство структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах не позднее чем за три дня до дня отъезда.

При наличии у внутренне перемещенного лица обоснованных причин для продления срока его отсутствии по месту жительства более 60 дней, такое лицо может обратиться с соответствующим письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. В таком случае срок отсутствия внутренне перемещенного лица по месту жительства может быть увеличен до 90 дней.

Предоставлять достоверные сведения для получения справки о постановке на учет и при оформлении социальных выплат.

Для пенсионеров – своевременно проходить физическую идентификацию в Ощадбанке (для владельцев электронных пенсионных удостоверений первые два раза каждые шесть месяцев, в дальнейшем – каждые 12 месяцев; для владельцев обычных платежных карточек банка – каждые три месяца со дня открытия счета).