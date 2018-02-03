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Нардеп: "Мы не были готовы к началу российской агрессии, и, к сожалению, не готовы к ее завершению"
В Краматорске на днях обсудили резонансный закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", принятый Верховной Радой 18 января.
Как сообщает Антикризисный медиа-центр, на встрече присутствовали представители облгосадминистрации, депутаты местных советов, общественные активисты, журналисты, а также нардеп Анна Гопко.
"Комитет Верховной Рады по иностранным делам, который я возглавляю, уделяет много усилий, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и вернуть оккупированные территории. Закон о реинтеграции, я уверена, усиливает нашу позицию на международной арене, - отметила Анна Гопко. - Наиболее важное в нем - это определение Российской Федерации государством-агрессором, дата начала оккупации, возможность противодействовать агрессору и положения об ответственности за задействованы экономические убытки".
По словам народного депутата, международное сообщество поддерживает Украину в стремлении к восстановлению суверенитета. В частности, усилия по возвращению оккупированных территорий Донбасса концентрируются в усилении экономического давления на Россию, продвижение идеи участия миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории, а также инвестиционной поддержки, направленной на развитие экономики Донецкий и Луганский областей.
"Восстановление инфраструктуры, создание новых рабочих мест - это важные шаги для достижения мира на Донбассе, - подчеркнула Анна Гопко. - Сейчас мы вместе с литовскими партнерами разрабатываем план развития экономики и поддержки малого и среднего бизнеса на Востоке Украины. И еще, в качестве примера, Канада планирует инвестировать 150 000 000 канадских долларов в строительство солнечной электростанции на Луганщине. Дешевая энергия даст толчок для развития промышленности в регионе".
Донецкая облгосадминистрация со своей стороны работает над созданием позитивного имиджа Украины.
"Областная власть видит свою задачу в том, чтобы люди, которые оказались на оккупированной территории, чувствовали преимущества жизни в Украине. У нас работает 21 образовательный центр "Донбасс-Украина", благодаря чему в прошлом году 613 абитуриентов с неподконтрольной части стали студентами украинских вузов. Это на 12 процентов больше, чем год назад", - сообщил заместитель председателя ДонОГА Игорь Стокоз.
Общественные деятели обратили внимание на то, что "закон о реинтеграции" решает вопросы современности, но не содержит четкого плана действий по возвращении территорий, а главное - людей - в Украину. Мол, нигде не написано, что и как будет происходить после освобождения.
"Мы не были готовы к началу российской агрессии, и, к сожалению, не готовы к ее завершению. До сих пор, четыре года подряд, не разработаны стратегии возвращения территорий, - согласилась депутат. - Уже сейчас должно быть четкое понимание того, как там будут работать образование, медицина, правоохранительные органы, суды и тому подобное. Возможно, переходный период и временная администрация в этот период".
Также присутствующие говорили о недостатках информационной политики, которая должна менять мнения людей, зомбированных российской пропагандой. По мнению активистов, необходимо разработать программу возвращения в регион уехавших во время оккупации.
Также звучали предложения об обеспечении реформы децентрализации в Донбассе как движущей силы развития территорий. Кроме того, предлагалось распространять примеры успешного бизнеса и предоставлять преференции малому и среднему предпринимательству.
Анна Гопко записала все предложения и пообещала учитывать них при разработке законодательных актов.
Напоним, что в принятом 18 января законопроекте №7163 "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" (имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии).
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Теги: Донбасс, закон, агрессия, оккупация, реинтеграция, реинтеграция Донбасса
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