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Архив - Донецкая область

Официально: в зоне АТО погиб один украинский военный, трое были ранены

03.02.2018 07:15
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Официально: в зоне АТО погиб один украинский военный, трое были ранены

В пресс-центре штаба АТО сообщили данные о потерях Вооруженных сил Украины на Донбасском фронте с начала февраля.

Отмечается, что за минувшие сутки, 2 февраля, вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Кроме того, по уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий ВСУ. "Выражаем соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины", - отмечают в пресс-центре штаба АТО.



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
 
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