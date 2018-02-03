Официально: в зоне АТО погиб один украинский военный, трое были ранены

03.02.2018 07:15

В пресс-центре штаба АТО сообщили данные о потерях Вооруженных сил Украины на Донбасском фронте с начала февраля.



Отмечается, что за минувшие сутки, 2 февраля, вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.



Кроме того, по уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий ВСУ. "Выражаем соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины", - отмечают в пресс-центре штаба АТО.