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Официально: в зоне АТО погиб один украинский военный, трое были ранены
03.02.2018 07:15
В пресс-центре штаба АТО сообщили данные о потерях Вооруженных сил Украины на Донбасском фронте с начала февраля.
Отмечается, что за минувшие сутки, 2 февраля, вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.
Кроме того, по уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий ВСУ. "Выражаем соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины", - отмечают в пресс-центре штаба АТО.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
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