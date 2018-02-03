Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелов было немного

03.02.2018 12:30

Сегодня, 3 февраля, Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток.



Согласно карте, обстрелов было немного и все они пришлись на Донецкую область.

Напомним, что поданным пресс-центра штаа АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.



Напомним, что вчера в результате вражеских обстрелов ранения получили три украинских военнослужащих.