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Архив - Донецкая область

Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелов было немного

03.02.2018 12:30
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Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелов было немного

Сегодня, 3 февраля, Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток.

Согласно карте, обстрелов было немного и все они пришлись на Донецкую область.

Напомним, что поданным пресс-центра штаа АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. 

Напомним, что вчера в результате вражеских обстрелов ранения получили три украинских военнослужащих.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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