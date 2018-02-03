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Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
Преступная деятельность (бездействие) главарей оккупационной власти ОРДО по игнорированию заявок предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры очень скоро может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями.
Об этом сегодня заявила Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК). По ее данным, срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко" (расположен вблизи населенного пункта Новгородское, Донецкая область).
Большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя, среди которых:
- восстановление всасывающего устройства трубопровода возврата осветленной воды из шламонакопителя 3-й очереди к предприятию для перелива химичнонебезопасных веществ через дамбу;
- обследование дамбы шламонакопителя 3-й очереди и шламопроводов;
отбор проб жидкости и твердых отложений;
- отсыпка глиной дамбы шламонакопителя.
Украинской стороной СЦКК и представителями аварийно-спасательной службы указанного фенольного производства скоординирован необходимый порядок действий по проведению обслуживания и ремонта определенных объектов. Но проведение работ невозможно, поскольку гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют.
"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия (бездействие) главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны линии разграничения", - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-центром штаба АТО.
Теги: Донбасс, ремонт, опасность, экология, СЦКК, ОРДО
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