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Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых
03.02.2018 19:39
Сегодня 3 февраля, в период с полуночи до 19:30, российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли опорные пункты ВСУ.
По данным пресс-центра штаба АТО. на Луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм и 82-мм вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское. Из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников Украины у Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям ВСУ у Зайцево.
На Донецком направлении сегодня более двадцати мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке.
В результате обстрелов ранения получили два военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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