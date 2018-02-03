Журналистов учили выживать под обстрелом в зоне АТО: появилось видео

03.02.2018 20:01

Сегодня, 3 февраля, на базе 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, что на Черниговщине, завершились практические занятия в рамках трехдневных теоретических и практических курсов для представителей гражданских СМИ, которые будут освещать ход Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.



Как сообщает сайт Минобороны, в течение первых двух дней в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского журналисты прослушали ряд лекций, которые помогут при выполнении редакционных заданий на Донбассе.



А уже на учебных местах полигона представители центральных и региональных телевизионных каналов, печатных и Интернет-изданий, информационных агентств овладевали элементы тактической медицины, ознакомились с правилами обращения с взрывоопасными предметами. Непосредственно на взводном опорном пункте представители "четвертой власти" учились, как действовать, чтобы уберечься во время обстрела из разных образцов вооружения.



После завершения курсов временно исполняющий обязанности начальника Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Максим Праута вручил участникам курсов карточки первого уровня аккредитации, который предусматривает дальнейшую их работу в районе проведения АТО непосредственно на передовой, на глубину взводных (ротных) опорных пунктов.



