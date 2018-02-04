Что делать жертвам обстрелов в зоне АТО

04.02.2018 09:19

Представители БФ "Право на защиту" рассказали, можно ли добиться компенсации мирным гражданам, которые пострадали в результате боевых действий в зоне проведения АТО на Донбассе.



Вот какой вопрос пришел правозащитникам БФ:



"Во время боевых действий в нашем селе, я вместе с дочерью попала под обстрелы. Мой ребенок погиб, а я получила инвалидность. Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить какую-либо компенсацию? Если да, то что для этого нужно и сколько времени занимает данная процедура? И, вообще, является ли успешной судебная практика?"



Ответ представителей БФ "Право на защиту":



"На сегодняшний день алгоритма внесудебного решения вопроса получения компенсации в результате проведения антитеррористической операции не существует. То есть, государство не приняла соответствующий закон (как это предусмотрено статьей 19 Закона Украины "О борьбе с терроризмом"), на основании которого выплачивается компенсация за вред, причиненный здоровью лиц, а также компенсация морального вреда родственникам погибших от террористических актов.



Единственным вариантом получения компенсации остается обращение в суд. Однако необходимо запастись терпением, поскольку рассмотрение дела может длиться как на национальном уровне, так и на уровне Европейского Суда по правам человека, поскольку пока не устоявшейся практики рассмотрения подобных вопросов в украинских судебных инстанциях.



Для обращения в суд желательно иметь: копию паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (налоговый код) копию справки внутренне перемещенного лица (при наличии), медицинские документы (копия свидетельства о смерти, копия врачебного свидетельства о смерти, копия справки из больницы), копию выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния.



В случае, когда правоохранительные органы не зафиксировали факт ранения / гибели, необходимо обратиться к ним самостоятельно с заявлением и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.



Если есть свидетели, которые смогут подтвердить эмоциональное состояние до происшествия и после, это также не будет лишним.



Данный перечень не является исчерпывающим и может корректироваться в зависимости от конкретного дела".



Представители БФ "Право на защиту" уверяют, что их юристы помогут собрать необходимые доказательства и обеспечат защиту нарушенных прав в судах.



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