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Архив - Донецкая область

Детям погибших в зоне АТО журналистов назначены стипендии

04.02.2018 17:30
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Детям погибших в зоне АТО журналистов назначены стипендии

Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям погибших в зоне антитеррористической операции (АТО) журналистов Виктора Гурняка и Александра Черникова.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка – Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова – Елене Черниковой (2014 года рождения).

Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области.

Александр Черников (позывной "Репортер") был бойцом 9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады. Он погиб 22 января 2015 года в бою под донецким аэропортом. При жизни он работал журналистом в телепрограмме "Губернские хроники" на 9 телеканале Днепра.

И Гурняк, и Черников посмертно были отмечены орденом "За мужество" III степени.



Теги: Донбасс, президент, дети, стипендия, журналистика, погибли, АТО
 
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