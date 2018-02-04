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История разбитых судеб жителей Донбасса: "Умирать лучше в своей постели рядом с родителями, а не в съемном жилье"
Волонтер и режиссер Леся Литвинова поделилась душераздирающей историей о том, как война на Донбассе ударила по местным жителям. И как их добивает отношение со стороны некоторых сограждан.
Вот, что пишет Леся на своей странице в Фейсбуке:
"Про тех, кто остался и тех, кто возвращается.
Все адекватные уехали....
Там остались одни сепары и приспособленцы...
Возвращаются те, кому все равно при какой власти жить...
Живут в ДНР, а за песией сюда ездят, сволочи....
Ну и далее по тексту.
... Они уехали в 14 году из маленького городка в Донецкой области. Мама и тридцатилетний сын. Отец остался там. не потому, что сепар. Потому что на дом они работали всю свою жизнь. И потому что он хотел , что б им было куда вернуться. Тогда всем казалось, что вот-вот все закончится.
Время шло. Мама с сыном худо-бедно пристроились в одном из небольших городов. Папа продолжал присматривать за домом и хозяйством. Работал на каком-то предприятии и ждал, когда закончится война и его семья вернется домой.
Недавно совершенно случайно у сына обнаружили опухоль головного мозга. Одну из самых агрессивных форм. И в очень запущенном состоянии. Операцию-то сделали, но толку от нее практически никакого. Впереди облучение и химия. И осторожные прогнозы про "от полугода до полутора".
Папа на расстоянии сходит с ума. А приехать боится. Нет, не "укропов". Боится, что не сможет тут объяснить что не ходил на митинги, не был в ополчении, не поддерживал "новую власть". Просто пытался сохранить дом, в котором когда-нибудь будет снова жить его семья. В глазах чиновников и большинства людей он - сепар. Не уехал же, хотя и мог.
И им туда поехать нереально даже на время - нужно лечиться, нужно бороться за шанс на те самые полтора года.
А знаете что будет дальше? Дальше он пройдет лечение и они уедут. Потому что в такой ситуации семья должна быть вместе. Потому что умирать лучше в своей постели рядом с родителями, а не в съемном жилье. Спасибо, что папа это жилье сберег. Ну хоть для этого.
Если повезет - до отъезда успеют оформить инвалидность. Хотя, особого смысла в этом не будет. Мы же не хотим спонсировать террористов, правда? А ездить за выплатами через блокпосты он не сможет.
И не рассказывайте мне о том, что все, кто хотел - уехал. У меня таких историй полные карманы...."
Теги: Украина, Донбасс, оккупация, переселенцы, ВПЛ
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