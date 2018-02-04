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Луганское направление: по позициям ВСУ выпустили 23 мины
За минувшие сутки, 3 февраля, оккупанты Донбасса совершили 3 прицельных обстрела оборонительных позиций военнослужащих ВСУ на Луганском направлении.
Как сообщили сегодня в Минобороны, вражеская активность наблюдалась примерно с 16:00 в течение почти двух часов одновременно в районе н.п. Лозовое, Луганское, Зайцево. Оккупанты применяли по позициям ВСУ гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Кроме этого, вблизи Луганского зафиксированы вражеские обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм, из которых противник выпустил 23 снаряда. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП и спаренной зенитной установки ЗУ-23-2.
Отмечается, что защитники Украины применяли в ответ не запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что 3 февраля на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.
Вчерашние обстрелы привели к ранениям двух украинских воинов. Состояние одного из них - тяжелое.
Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало 4 февраля.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, минометы, оккупанты
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