Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке

04.02.2018 19:52

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что сегодня, 4 февраля, в автокатастрофе погиб известный волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский, переселившийся из оккупированного Донецка в Днепр.



При информации местных СМИ, сегодня на Набережной Победы в Днепре столкнулись два автомобиля. В результате аварии водитель Kia – Леонид Краснопольский - погиб на месте. Сейчас детали инцидента выясняют сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.



Мэр Днепра Борис Филатов также прокомментировал данную трагедию:



"У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет.



Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП. Да, Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта "Hunta in UA", бежавший в 2014 году в Днепр.



Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал. Сегодня я могу это сказать. Да, я вытянул его в 14-м из "подвала". Мы никогда это не обсуждали публично. Леня думал, что это должное. Я думал, что он обязан был это ценить.



Леня, прости. Прости, друг мой. Прости.



Я просто вас всех заклинаю. Берегите ближних, чтобы не жалеть об этом завтра.



Никто не знает, что нас ждет впереди…".

