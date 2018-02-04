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На донбасских КПВВ пограничники отбились от взяток
В контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" граждане Украины предлагали взятки в сумме 1000 гривен военнослужащим Лисичанского и Краматорского отряда.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, таким образом граждане пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пересечении линии разграничения, так как не имели специальных пропусков.
"На свое предложение нарушители получили от пограничников отказ, после чего были переданы представителям Национальной полиции", - уверяют в ГПСУ.
Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.
Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.
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Теги: Донбасс, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, взятки
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