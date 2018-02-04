На донбасских КПВВ пограничники отбились от взяток

04.02.2018 16:20

В контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" граждане Украины предлагали взятки в сумме 1000 гривен военнослужащим Лисичанского и Краматорского отряда.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, таким образом граждане пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пересечении линии разграничения, так как не имели специальных пропусков.



"На свое предложение нарушители получили от пограничников отказ, после чего были переданы представителям Национальной полиции", - уверяют в ГПСУ.



Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.



Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.



Читайте также:

Авто с номерами "ДНР" не сумело прорваться через линию разграничения