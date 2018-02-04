На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"

04.02.2018 22:00

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на временно оккупированной территории Донбасса активизировали свою работу вербовочные центры российских частных военных компаний.



"Осуществляется отбор т.н. "добровольцев" из числа местного населения, а также из соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск для дальнейшего направления для участия в боевых действиях в Сирии в марте с.г., - сообщает ГУР. - Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается лицам, которые уже имеют опыт боевых действий на востоке Украины".



Отмечается, что вербовщики в ходе агитационных мероприятий тщательно скрывают от потенциальных кандидатов многочисленные случаи невыполнения частными военными компаниями условий контракта, невыплату надлежащего денежного обеспечения семьям погибших и возвращение их тел на родину.