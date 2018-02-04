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На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на временно оккупированной территории Донбасса активизировали свою работу вербовочные центры российских частных военных компаний.
"Осуществляется отбор т.н. "добровольцев" из числа местного населения, а также из соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск для дальнейшего направления для участия в боевых действиях в Сирии в марте с.г., - сообщает ГУР. - Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается лицам, которые уже имеют опыт боевых действий на востоке Украины".
Отмечается, что вербовщики в ходе агитационных мероприятий тщательно скрывают от потенциальных кандидатов многочисленные случаи невыполнения частными военными компаниями условий контракта, невыплату надлежащего денежного обеспечения семьям погибших и возвращение их тел на родину.
Теги: Донбасс, Сирия, вербовка, ГУР, ОРДЛО
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