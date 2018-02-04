Опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало 4 февраля

04.02.2018 12:04

Сегодня, 4 февраля, информационно-аналитический цетр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию на Донбасском фронте на начало текущих суток.



Согласно карте, всего обстрелы вчера пришлись на Донецкую область.



Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что 3 февраля на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

Вчерашние обстрелы привели к ранениям двух украинских воинов.