Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!

04.02.2018 16:40

Министерство соцполитики Украины спустя почти полгода направило в управления соцзащиты населения (УСЗН) письмо с указанием прекратить нарушения прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).



На сайте Минсоцполитики сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13.09.2017 № 689 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", между Минсоцполитики и Публичным акционерным обществом "Государственный сберегательный банк Украины" (далее - "Ощадбанк") заключено соглашение об обмене и передаче информации относительно внутренне перемещенных лиц, прошедших физическую идентификацию в "Ощадбанке". Последний обеспечивает предоставление Минсоцполитики информации о получателях социальных выплат, прошедших физическую идентификацию, а также – о дату ее проведения, которая вносится в Единую информационную базу данных о ВПЛ.



Согласно пункту 2 Порядка осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания, утвержденного постановлением Кабмина от 08.06.2016 № 365 (с изменениями) (далее - Порядок), контроль за проведением социальных выплат ВПЛ осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения путем посещения не реже одного раза в шесть месяцев фактического проживания / пребывания внутренне перемещенного лица, о чем составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи.



Если в Единой информационной базе данных о ВПЛ имеется информация о прохождении лицом физической идентификации в "Ощадбанке", очередная проверка внутренне перемещенных лиц в соответствующем периоде не производится.



Постановление появилось в сентябре. Но до сих пор не выполнялось, о чём постоянно твердили общественники и правозащитники. И вот – Минсоц прозрел!



Письмом от 02.02.2018 № 2092/0 / 2-18 / 22 Министерство соцполитики направило в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций поручения по обеспечению безусловного выполнения требований Порядка и недопущении нарушений прав внутренне перемещенных лиц.



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