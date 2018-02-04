После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях

04.02.2018 19:37

На базе Центральной стоматологической поликлиники Минобороны Украины продолжается специализированная реабилитация военнослужащих, которые были освобождены из плена накануне Нового года.



Также реконструктивно-восстановительные операции с бесплатной установкой дентальных имплантатов были сделаны участникам АТО, которые имели серьезные проблемы с полостью рта.



Как рассказал начальник Центральной стоматологической поликлиники Минобороны Украины - главный стоматолог МО, полковник медицинской службы Михаил Лищишин, около 30 военнослужащих из числа бывших заложников требуют качественной стоматологической реабилитации с наращиванием кости и установлением дентальных имплантов. Восемь пациентов были прооперированы на прошлой неделе, еще двое - на этой.



В общем, в рамках акции по бесплатному лечения участников АТО уже сделано десятки реконструктивно-восстановительных операций на которые использовано около 200 имплантантов, предоставленных Национальным союзом стоматологов Украины.

Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.



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