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После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях
На базе Центральной стоматологической поликлиники Минобороны Украины продолжается специализированная реабилитация военнослужащих, которые были освобождены из плена накануне Нового года.
Также реконструктивно-восстановительные операции с бесплатной установкой дентальных имплантатов были сделаны участникам АТО, которые имели серьезные проблемы с полостью рта.
Как рассказал начальник Центральной стоматологической поликлиники Минобороны Украины - главный стоматолог МО, полковник медицинской службы Михаил Лищишин, около 30 военнослужащих из числа бывших заложников требуют качественной стоматологической реабилитации с наращиванием кости и установлением дентальных имплантов. Восемь пациентов были прооперированы на прошлой неделе, еще двое - на этой.
В общем, в рамках акции по бесплатному лечения участников АТО уже сделано десятки реконструктивно-восстановительных операций на которые использовано около 200 имплантантов, предоставленных Национальным союзом стоматологов Украины.
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
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Теги: Украина, Донбасс, операция, стоматология, ВСУ, Минобороны, пленные
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