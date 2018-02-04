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Архив - Донецкая область

Представители СММ ОБСЕ засекли в ОРДЛО бронетехнику и гаубицы

04.02.2018 13:45
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Представители СММ ОБСЕ засекли в ОРДЛО бронетехнику и гаубицы

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 февраля), оккупанты Донбасса не соблюдают договоренности об отводе определенных видов вооружения от линии соприкосновения сторон.

Так, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах при помощи средств воздушного наблюдения 1 февраля обнаружено 4 зенитных ракетных комплекса (9К35) неподалеку от г. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка).

В тот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 5 танков (неустановленного типа) вблизи пгт Мирное (41 км к юго-востоку от Луганска); 8, предположительно, самоходных гаубиц (2С19 "Мста-С", 152 мм) и 6 минометов (неустановленного типа, 120 мм) неподалеку от г. Лутугино (20 км к юго-западу от Луганска), а также 29 танков (неустановленного типа) в районе пгт Белое (22 км к западу от Луганска). 2 февраля наблюдатели видели танк (Т-64), который буксировали на юг возле пгт Георгиевка (15 км к югу от Луганска).

Также1 февраля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 5 боевых машин (типа БМП) неподалеку от с. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска). В тот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 1 БМП-1 вблизи с. Новоласпа (50 км к югу от Донецка) и 4 БМП-1 неподалеку от с. Белая Каменка (51 км к югу от Донецка), а наблюдатели видели 4 БМП-1 и 2 МТ-ЛБ в Дебальцево.



Теги: Донбасс, беспилотник, бронетехника, гаубицы, ОРДЛО, СММ ОБСЕ
 
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