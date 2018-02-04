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Ранение, боевая травма и три обстрела: опубликована свежая сводка из зоны АТО
В пресс-центре штаба АТО сообщили, что 4 февраля по состоянию на 18:00, в результате обстрелов со стороны противник один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще один - боевую травму.
"В общем, с начала суток, зафиксировано 3 обстрела наших позиций со стороны незаконных вооруженных формирований", - сообщили в пресс-центре.
Так, на Донецком направлении неподалеку от Каменки противник вел огонь из 120-мм минометов и выпустил около десяти мин этого калибра.
На Приазовье, боевики применили гранатометы по опорным пунктам ВСУ у Водяного.
На Луганском направлении оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево.
Отмечается, что последний, на данный момент, обстрел завершился около 10 часов утра. С тех пор, вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
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