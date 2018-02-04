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В "ЛНР" уверяют, что "никаких мобилизаций" не проводится, всё идет по плану
04.02.2018 14:16
В пророссийской группировке "ЛНР" местные СМИ получили строгое указание всесторонне и масштабно осветить начавшуюся кампанию по проведению "плановых сборов с резервистами" и "приписную кампанию".
Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", подчеркивая, что освещать всё происходящее местным СМИ нужно "с акцентом на "плановом характере" этих мероприятий и указании, что "никаких мобилизаций" якобы не проводится".
Также стало известно, что в Горловском "военкомате ДНР" организованы мероприятия по первичной постановке на воинский учет лиц 2001 года рождения. Учету подлежат все "граждане республики" в возрасте от 17 лет, постоянно или временно проживающие в оккупированной Горловке.
Теги: Донбасс, военкомат, ДНР, ЛНР, оккупанты
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