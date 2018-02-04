Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ЛНР" уверяют, что "никаких мобилизаций" не проводится, всё идет по плану

04.02.2018 14:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ЛНР" уверяют, что "никаких мобилизаций" не проводится, всё идет по плану

В пророссийской группировке "ЛНР" местные СМИ получили строгое указание всесторонне и масштабно осветить начавшуюся кампанию по проведению "плановых сборов с резервистами" и "приписную кампанию".

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", подчеркивая, что освещать всё происходящее местным СМИ нужно "с акцентом на "плановом характере" этих мероприятий и указании, что "никаких мобилизаций" якобы не проводится".

Также стало известно, что в Горловском "военкомате ДНР" организованы мероприятия по первичной постановке на воинский учет лиц 2001 года рождения. Учету подлежат все "граждане республики" в возрасте от 17 лет, постоянно или временно проживающие в оккупированной Горловке.



Теги: Донбасс, военкомат, ДНР, ЛНР, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх