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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО приговорили около 5 тысяч человек

04.02.2018 18:06
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В ОРДЛО приговорили около 5 тысяч человек

С начала вооруженного конфликта на Востоке Украины "суды", расположенные в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) вынесли "приговоры" около 5 тыс. украинским гражданам.

"Я назову точные цифры. 1 430 человек – это было на январь месяц – осуждены так называемыми судами оккупационной администрации на Луганщине с начала 2014 года. Это граждане Украины", –  заявил руководитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский в эфире Эспрессо.TV.

В отдельных временно оккупированных районах Донетчины, по его словам, таких осужденных около 3 тыс.

"Эти люди осуждены по разным статьям несуществующих законов. По политическим статьям, за всё что угодно", – объяснил Лисянский.



Теги: Донбасс, суд, приговор, оккупация, ОРЛО, ОРДО
 
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