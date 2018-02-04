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Архив - Донецкая область

В течение часа оккупанты "долбили" позиции ВСУ у Авдеевки

04.02.2018 12:46
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В течение часа оккупанты "долбили" позиции ВСУ у Авдеевки

За прошедшие сутки, 3 февраля, произошло 2 прицельных вражеских обстрела позиций украинских военнослужащих на Донецком направлении.

Как сообщили сегодня в Минобороны, после 11:00, в течение часа, боевики российско-оккупационных войск выпустили в сторону защитников Авдеевки 25 снарядов из минометов калибра 82 мм.

А после 23:00 зафиксированы вражеские обстрелы из минометов калибра 82 мм, по защитникам Новотроицкого, где противник выпустил 10 снарядов этого калибра.

Всего 3 февраля на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

Вчерашние обстрелы привели к ранениям двух украинских воинов. Состояние одного из них - тяжелое.

Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало 4 февраля.



Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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