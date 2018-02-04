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Жилищный "фронт" переселенцев: появились интересные данные
Руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин, который вскоре после создания ВАП дал экслюзивное интервью нашему изданию, сообщил, сколько переселенцев уже пытается получить доступное жилье по одноименной программе.
"Я уже не раз говорил, что программа "Доступное жилье" пока финансируется в мизерных объемах. Так, только в конце 2017 года на ее реализацию выделили 30 млн. грн. Несмотря на это, 89 семей воспользовались программой и подписали договоры. По состоянию на сегодня 2690 семей переселенцев и участников АТО подали документы на участие в программе", - отмечает Руслан.
При этом он отмечает, что большинство переселенцев только сейчас узнают о "Доступном жилье", хоть программа начала действовать с конца ноября 2017-го.
"Наибольшим спросом пользуется Киев. До Нового года очередь здесь формировалась в ручном режиме. Люди приезжали по ночам, все превратилось в хаос. В январе здесь установили электронный терминал, ситуация с очередями упростилась, но сейчас талон на подачу документов выдается уже на 2019 год. Около тысячи человек уже подали документы. В день принимают примерно по 50 человек. Таким образом, можно предположить, что своей очереди на подачу документов ожидают уже около 5 тысяч желающих воспользоваться программой по Киеву, - сообщил глава ВАП. - Как и следовало ожидать, наибольший спрос после Киева возник и в других крупных городах - Харькове и Одессе".
Руслан напоминает, что государство оплачивает 50% стоимости жилья. Госпомощь начинается примерно от 118 до 750 тыс. грн – такова стоимость половины небольшой квартиры. В среднем же государство оплачивает 330 тыс. То есть, полная цена жилья – 660 тыс. гривен.
Исходя из этих цифр, чтобы удовлетворить количество всех заявок, на сегодняшний день программу нужно профинансировать в размере 890 млн. грн.
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Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, "Доступное жилье"
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