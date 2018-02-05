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Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО

05.02.2018 16:45
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Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО

Минфин США добавил в "кремлевский список" российских бизнесменов и политиков 9 “министров” из ОРДЛО, одного “заместителя министра”, экс-чиновника “ЛНР” и его родственника, сообщает ICTV.
Все они представляют экономический блок оккупационной власти. Это:
"министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев;
"министр топлива и энергетики "ДНР" Алексей Грановский;
глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова;
"министр финансов "ДНР" Екатерина Матюшенко;
"министр госбезопасности "ДНР" Владимир Павленко;
"и.о. министра юстиции "ДНР" Елена Радомская;
"министр топлива "ЛНР" Павел Мальгин;
"министр экономики "ЛНР" Елена Костенко;
"министр труда "ЛНР" Светлана Малахова;
заместитель "министра информации "ДНР" Игорь Антипов;
бывший "министр топлива и энергетики "ЛНР" Александр Мельничук;
бизнесмен Сергей Мельничук.
Следует отметить, что главари боевиков и руководители силовых структур были представлены в "черном списке" США еще до этого.



Теги: США, Донбасс, черный список, чиновники, ОРДЛО, Минфин
 
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